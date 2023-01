Vous vouliez un Galaxy Z Flip ? Attendez, l'OPPO Find N2 Flip arrive en Europe

Bien sûr, ce nouvel OPPO Find N2 Flip sera compatible 5G et disposera d'un capteur d'empreinte, sans oublier une recharge rapide SuperVOOC 44 W et une batterie de 4 300 mAh. Enfin, côté photo, on retrouvera ici un modèle principal de 50 mégapixels (Sony IMX890) couplé à un module grand-angle de 8 mégapixels. À l'avant, c'est une caméra frontale de 32 mégapixels qui sera de la partie.