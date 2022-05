Nouveauté chez Oppo, un concurrent de plus pour le Samsung Galaxy Z Flip ?

Plus intéressant encore, OPPO semble vouloir se positionner parmi les smartphones pliants à clapet les plus abordables du marché. En effet, là où le Huawei P50 Pocket est vendu 8988 yuans (1293 €) et le Samsung Galaxy Z Flip 3 environ 1064 €, le modèle conçu par la firme chinoise pourrait être commercialisé à "seulement" 5000 yuans, c'est-à-dire environ 719 €.