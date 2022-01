Prise en main du Oppo Find N : un téléphone qui rejoint le club fermé des smartphones pliants

Enfin, le positionnement tarifaire du Find N attire l’attention : au lieu d’être hors de prix comme ce que propose Samsung, il se paye le luxe d’être « seulement » très cher : 7699 yuans pour la version 8GO de ram et 256 Go de stockage et à 8999 yuans pour celle de 12/512 Go, soit respectivement 1060 et 1250€ hors taxes. Espérons qu’Oppo renouera avec la stratégie de prix abordables à l’occasion de la sortie mondiale d’une future évolution de ce smartphone pas comme les autres (oui, on sait : on aime rêver chez Clubic).