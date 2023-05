Oppo va-t-il quitter la France ?

Plus exactement, d'après les salariés interrogés par Frandroid, la direction ne formerait plus ses vendeurs sur les derniers téléphones de la marque, tels que le Find X, les Reno ou bien le Find N2 Flip. Un silence assez révélateur selon ces personnes, qui ont demandé à garder l'anonymat. « On a compris qu’ils allaient se barrer, car on n'était plus formé sur de nouveaux produits », indique ainsi l'une d'elles.

Ce départ aurait même déjà une première date : le 30 juin prochain. Il s'agirait du moment où le sous-traitant d'Oppo, Atmosphères, qui fournissait les effectifs de vendeurs, verrait son contrat avec le géant chinois prendre fin. Et de la pire des manières, puisque cette fin de collaboration serait accompagnée par le non-paiement des factures en attente, dont le montant s'élèverait à 2,74 millions d'euros. Alors, début juillet, que restera-t-il de la présence d'Oppo en France ?