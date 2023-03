Oppo et OnePlus vont-ils vraiment quitter la France et l'Europe ?

Les tests sont unanimes, la plupart des smartphones OPPO et smartphones OnePlus sont d’excellents modèles. Nous considérons que l’OPPO Find N2 Flip est le plus beau des pliables et bon nombre des références que nous avons testées nous ont convaincus : nous avons attribué une note de 9 sur 10 aux OnePlus Nord 2 et OPPO Find X5 Pro pour n’en citer que deux. Malheureusement pour les clients français et européens qui apprécient ces deux marques, une rumeur suggère que la société mère BBK Electronic a décidé de ne plus commercialiser de produits OPPO et OnePlus dans plusieurs pays européens.