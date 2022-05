Huawei Mate Xs 2 : le constructeur chinois dévoile son nouveau smartphone pliant

Une petite déception est hélas de mise puisque le Mate Xs 2 ne se déclinera qu'en version 4G avec son processeur Snapdragon 888. Un modèle 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage sera commercialisé aux côtés d'un second exemplaire pourvu de 12 Go de RAM et de 512 Go de mémoire interne. Ce dernier se présentera sous la forme d'une édition collector. Pour ce qui est du système d'exploitation, c'est HarmonyOS 2 qui répond présent (sans les fonctionnalités Google). Bref, c'est un smartphone qui devrait tenir la route au niveau de sa puissance brute.