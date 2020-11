Le Huawei Mate X2 pointe le bout de son nez, certifié avec une charge 66W

On l’a dit : on n’a pas encore grand-chose à se mettre sous la dent concernant le Huawei Mate X2. Tout juste sait-on qu’il s’agira d’un tout nouvel appareil, et non plus d’un simple refresh comme pouvait l’être le Mate Xs par rapport au Mate X.

En sus d’une recharge à 66 W désormais confirmée, nous apprenions il y a quelques semaines que le Huawei Mate X2 pourra se connecter en Wi-Fi 6 grâce à une apparition sur le site du Wi-Fi Alliance.

Enfin, l’appareil profitera d’EMUI 11 : la dernière version de la surcouche Android du constructeur - toujours dépourvue des services et applications Google, cela va de soi.