Huawei présentera le Mate X2, son nouveau smartphone pliant, le 22 février

Un visuel partagé par le constructeur suggère une refonte du design pour la gamme. Les Mate X et Mate XS se démarquaient de la concurrence avec un grand écran qui se repliait vers l'extérieur, posant des problèmes de durabilité, mais offrant une grande dalle même en mode smartphone et non seulement en mode tablette.

Il semble que le Mate X2 se rapproche plus de ce que fait Samsung avec ses Galaxy Z Fold. Nous aurions alors affaire à une tablette qui se plie vers l'intérieur et un second écran à l'extérieur pour utiliser l'appareil lorsqu'il est plié.

C'est ce que suggérait déjà une précédente fuite, annonçant un écran principal de 8,01 pouces et une dalle secondaire de 6,45 pouces pour le mode smartphone.