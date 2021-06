Honor 50, Huawei P50 : bonnet blanc et blanc bonnet ? Les images officielles sont confondantes

Dévoilé sur Weibo et Twitter par Honor, le nouveau Honor 50 est annoncé pour le 16 juin prochain. Et il ne cache pas son air de famille avec le Huawei P50, dont la frimousse s'est affichée sur le Net la semaine dernière.

Les terminaux partagent deux emplacements circulaires regroupant leurs capteurs photo respectifs et installés verticalement dans les deux cas. La configuration photo du Honor 50 est toutefois différente de celle adoptée par Huawei sur son nouveau P50.

En observant les visuels partagés par Honor, on remarque que le Honor 50 dispose d'un gros capteur unique situé juste au-dessus d'un triptyque de plus petits capteurs couplés à un flash. Sur le Huawei P50, c'est l'inverse, avec trois modules regroupés en haut et un quatrième plus imposant installé en dessous, ainsi qu'un flash.