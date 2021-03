Le Xiaomi Mi 11 Ultra disposera du grand capteur 1/1,12" ISOCELL GN2 de Samsung

En termes de photographie, la taille du capteur est sans doute l’aspect qui différencie le plus un appareil photo numérique d’un smartphone. À titre d’exemple, le capteur de l’hybride Canon EOS M50 mesure 4,6 x 3,5 x 2,3" pour des pixels de 3,71 µm. Celui du Samsung Galaxy S21 Ultra (vendu presque trois fois le prix du Canon EOS M50) mesure 1/1,33" pour des pixels de 2,4 µm (via pixel-binning). Avec le capteur du Huawei Mate 40 Pro (1/1,28"), il s’agit actuellement du plus grand capteur à trouver sa place dans un smartphone en 2021.

Mais à en croire Xiaomi, son futur Mi 11 Ultra pourrait bien rebattre les cartes. Ce nouveau modèle sera en effet le premier à bénéficier du capteur ISOCELL GN2 de Samsung. Celui-ci affiche des caractéristiques alléchantes : 50 mégapixels, taille de 1/1,2", pixels de 1,4 µm (avant pixel-binning, donc potentiellement bien plus en réalité), autofocus Dual Pixel Pro et capacités de vidéo en 4K à 120 images par seconde.