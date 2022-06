La sortie de ce smartphone signifierait l'arrivée d'un capteur photo de 1 pouce

Nous attendons en effet très prochainement un certain Xiaomi 12S Ultra, un appareil orienté ultra premium qui va mettre le paquet sur ses capacités en photo. Ces efforts vont se concrétiser par l'intégration d'un nouveau capteur, le Sony IMX989, d'une taille… d'un pouce.

Cet énorme module, qui devrait prendre une place conséquente dans l'imposant bloc photo du panneau arrière du mobile, devrait permettre de proposer au public un formidable photophone si toutes les optimisations sont au rendez-vous.

Un grand capteur donne la possibilité à la caméra de capturer plus de lumière et plus de détails dans les scènes, ce qui donne lieu à des clichés moins sujets au bruit et de meilleure qualité dans les environnements peu lumineux.