On connaît la date de lancement du Xiaomi 12 Ultra et il arrive très prochainement

Le Xiaomi 12 Ultra s’est néanmoins déjà dévoilé à travers plusieurs fuites et indiscrétions. On sait par exemple que le smartphone sera équipé d’un écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces en QHD+ 1440p et avec un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu'à 120 Hz. Il serait proposé avec plusieurs configurations de mémoire avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 ainsi que 256 ou 512 Go UFS 3.1 pour le stockage. Question autonomie, le 12 Ultra tablerait sur une capacité de 4 800 mAh avec une recharge filaire allant jusqu’à 67 W et à 50 W par induction.