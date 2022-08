En photo, le Xiaomi 12S Ultra est meilleur que l'iPhone 13 Pro Max

DXOMARK relève tout de même des points d'amélioration qui empêchent le Xiaomi 12S Ultra d'être le meilleur de sa catégorie. Il lui est notamment reproché l'impossibilité de capturer l'instant en basse lumière et des scènes très contrastées par rapport à d'autres appareils phares du segment ultra-premium. On lui reproche également un certain « manque de fiabilité et de cohérence des images, entraînant des disparités, parfois même entre des prises de vue consécutives, des photos et des vidéos ne présentant pas les mêmes résultats ».

Enfin, l'aperçu ne correspond pas exactement au rendu final, regrette le test, avec un HDR non appliqué à la prévisualisation et un effet bokeh différent de la capture réelle.