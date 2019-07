Un nouveau brevet d'Apple pour un casque AR qui "lirait" tout le visage de l'utilisateur

© NASA

Apple récidive sur le terrain de la réalité augmentée avec un nouveau brevet

Une technologie qui pourrait ne pas voir le jour

Source : The Verge

Avec ce brevet, on découvre descapables de détecter les expressions faciales et les gestes de son porteur. Sans oublier la présence du principe même de la réalité augmentée : des éléments virtuels se superposant sur le réel. Une nouvelle piste dans le développement d'une technologie attractive aux yeux d'La firme n'a jamais caché son intérêt pour la. Son, qui permet aux développeurs iOS de proposer cette technologie dans leurs applications, en est la preuve. Mais,est allé encore plus loin avec le dépôt d'un brevet, en début d'année.On y découvre descapables degrâce à de nombreux capteurs. Le brevet laisse entendre qu'il serait possible de contrôler les fonctions de l'appareil connecté grâce au visage et au corps de l'utilisateur.Le brevet montre également des lunettes équipées de caméras sur les façades permettant d'apposer des éléments virtuels au monde réel - le principe même de la réalité augmentée. On peut alors imaginer un tas de possibilités, de l'utilisation poussée deà des jeux vidéo exploitant la technologie en profondeur (à la façon d'un). Sans oublier la présence potentielle des, application mimant l'expression de l'utilisateur à travers des animaux, et introduite avec l' iPhone X grâce à ses(Face ID).La grande question reste : «». Car le dépôt d'un brevet ne rime pas forcément avec la sortie d'un produit utilisant la technologie décrite dans le document. La firme de Cupertino pourrait simplement chercher à protéger ses idées.Sans oublier que de nombreuses rumeurs évoquent l'abandon des lunettes AR d'Apple : il faut dire que ces dernières traînent depuis un moment dans les cartons de la firme de Cupertino. En attendant, les informations de ce brevettant que rien n'a été officialisé.