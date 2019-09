Vous pourrez bientôt utiliser l’Oculus Quest avec un PC et profiter des contenus du Rift

© Oculus

À compter du mois de novembre, les utilisateurs d'Oculus Quest pourront s'offrir l'Oculus Link : un petit accessoire permettant de connecter le casque autonome à un ordinateur afin d'accéder aux jeux et applications du Rift.Annoncé par Mark Zuckerberg en introduction de l'Oculus Connect, le Link est câble tout bête en USB 3.0 qui permettra non seulement le transfert des données entre le casque et l'ordinateur, mais qui assurera aussi la recharge de celui-ci.Au final, c'est à se demander pour quelle raison Oculus a fait le choix initial de cloisonner ainsi ledu Rift et du Quest. Qu'importe, puisque ce rapprochement inattendu entre les deux univers offrira aux possesseurs du casque de VR autonome de profiter des derniers gros titres qui ont été annoncés pour le Rift.On pense notamment à Medal of Honor : Above and Beyond - une superproduction signée Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends) qui a été annoncée hier au cours de la conférence annuelle d'Oculus.L'Oculus Connect a aussi été l'occasion pour la filiale de Facebook de s'appesantir sur les développements en cours dans ses laboratoires. Et parmi les expérimentations les plus enthousiasmantes, on citera évidemment l'arrivée prochaine du tracking des mains de l'utilisateur du Quest sans qu'aucune manette ne soit nécessaire.Une fonctionnalité qui ne devrait pas être intégrée immédiatement en jeu, mais qui permettrad'interagir avec les menus de façon bien plus naturelle qu'avec les Oculus Touch.Ce nouveau type de suivi des mouvements sera testé en bêta dès le début d'année 2020 ; en même temps que l'inauguration du nouveau mode Passthrough+ qui permet de visualiser son environnement sans retirer son casque.