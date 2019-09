Le nouveau Flight Simulator s'ouvre en version alpha

Flight Simulator passe en phase Tech Alpha

Source : NeoWin

En juin dernier, quelques jours après, on apprenait que Flight Simulator allait supporter le contenu créé par la communauté Un nouveauqui promet évidemment une expérience de vol très poussée, et qui cherchera à plaire autant aux pilotes chevronnés qu'aux néophytes.En attendant l'arrivée de la version finale en 2020, Microsoft recrute actuellement des pilotes pour participer à la phase Alpha de ce. Les intéressés peuvent se rendre directement à cette adresse , et Microsoft promet de nouvelles informations dès la fin de cette semaine.