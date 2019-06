Xbox Game Studios : une salve de nouveaux jeux et un studio en plus pour Microsoft

Le petit nouveau...

Pas beaucoup d'annonces mais une vague de mises à jour

Commençons par le gros morceau avec l'arrivée de) dans la famille des. C'est le légendaire Tim Schafer qui est monté sur scène pour officialiser la nouvelle et présenter une petite bande annonce pour Psychonauts 2 , qui débarquera sur leà sa sortie.Lesont proposé un contenu très dense lors de la conférence qui a débuté avec le FPS / RPG. Le titre d'développé par les pères dea également précisé sa date de sortie fixée au 25 octobre 2019. Les fuites ne s'étaient pas trompées puisquea aussi pris la parole pour officialiser Bleeding Edge . Il s'agit d'un jeu tourné vers le multijoueur à 4 vs 4 dont l'alpha sera mise en ligne le 27 juillet 2019.Nous avons également revu des jeux bien connus comme Ori and the Will of Wisps qui sortira le 11 février 2020. De son côté, State of Decay 2 accueille un DLC nommé Heartland dès aujourd'hui et Forza Horizon 4 aura droit à une grosse extension intitulée LEGO Speed Champions qui sera mise en ligne cette semaine.Microsoft a diffusé plusieurs trailers pour Battletoads qui sera jouable à trois en local, Age of Empire II: Definitive Edition ou encore Wasteland 3 . En terme de grosses annonces, nous noterons l'annonce de, un jeu d'action-aventure à quatre en coopération prévu pour le printemps 2020. Enfin, une présentation assez inattendue de Microsoft Flight Simulator a surpris l'audience avec une bande annonce magnifique.Ici, nous n'abordons pas le cas deetqui ont droit à des articles à part entière. Bref,avait de nombreuses exclusivités dans ses cartons mais pas de grosse surprise à nous mettre sous le dent... En effet, point deoulors de cette conférence.