Battlefield 2042 : l'équipe de DICE partage plus de détails à l'occasion d'un direct

Cependant, qui dit disparition des classes, dit aussi ouverture en termes d'équipement. Exit donc la restriction d'accès de certaines armes à une classe donnée, élément que DICE estimait bloquant pour de nombreux joueurs. Il sera donc possible de choisir un spécialiste tendant vers un rôle donné, mais pouvoir l'équiper d'un fusil de sniper ou d'une SMG, par exemple, et donc débloquer tous les équipements et véhicules au fil de sa progression sans se cantonner à une classe donnée. Ainsi, les adeptes de véhicules ne seront pas forcés de jouer la classe ingénieur pour en profiter. Ces derniers accueilleront d'ailleurs de nombreuses places offrant un rôle spécifique (spotteur, emplacement d'arme à gauche et à droite, et autres).

Pour rester sur les armes, DICE s'est à nouveau penché sur le système de modification d'arme à la volée (sur la lunette, la poignée, le type de munition et le canon). Cette nouvelle fonctionnalité, appelée « Menu Plus » permet donc de s'adapter à de nombreuses situations, sans avoir forcément à devoir « respawn » pour opérer aux modifications nécessaires. Outre les gadgets spécifiques à un spécialiste, un large pan de ces derniers sera ouvert à tous, comme un lance-roquette, un brouilleur, et autres.