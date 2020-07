Le marché US du jeu vidéo au plus haut depuis 10 ans

Pour la petite histoire, on retiendra que - sans surprise - c'est évidemment The Last of Us: Part II qui prend la première place de ce classement faisant reculer l'indéboulonnable Call of Duty: Modern Warfare en tête depuis plusieurs mois. On notera aussi qu'en apparence un peu en retrait, Nintendo et Take 2 Interactive parviennent à placer trois de leurs jeux dans les dix premiers de ce classement.

Plus intéressant, l'analyste à l'origine du classement évoque une tendance de fond. En effet, Mat Piscatella explique qu'au cours du mois de juin 2020, il s'est vendu pour 1,2 milliard de dollars de jeux vidéo (matériel et logiciels) aux États-Unis, en progression de 26% par rapport à juin 2019. Plus impressionnant, c'est le meilleur mois de juin depuis 10 ans : en juin 2009, la dépense avait été de 1,3 milliard de dollars.

Mat Piscatella enfonce d'ailleurs le clou en expliquant que l'année 2020 est, pour l'heure, la meilleure année que le jeu vidéo ait connu depuis 10 ans aux États-Unis. Bien sûr, l'analyste ne s'intéresse qu'aux six premiers mois de chaque année pour établir ses comparaisons, mais on imagine mal la sortie des nouvelles consoles venir inverser la tendance.