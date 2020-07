Le dématérialisé représente maintenant 80% des ventes de jeux Capcom

Et l'éditeur ne compte pas s'arrêter là. Lors de son appel aux investisseurs, Capcom a indiqué qu'il allait mobiliser tous ses efforts pour atteindre les 90% d'ici le prochain bilan. «Nous voulons continuer à développer nos performances commerciales en maximisant les avantages des ventes numériques, qui comprennent la possibilité de fournir notre contenu à la fois sur de plus longues périodes, et dans le monde entier », s'enthousiasme l'éditeur.

Surfant depuis 2017 sur des succès en série (Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, Monster Hunter World, ...), Capcom signait, en mars dernier, le meilleur bilan de son histoire avec un bénéfice opérationnel titillant les 200 millions d'euros. Gageons que la sortie prochaine de Resident Evil VIII : Village aidera l'éditeur à garder ce cap.

Via : GameSpot