Fallout 76 : Bethesda repousse l'extension Wastelanders à cause du coronavirus

Un petit décalage au programme

L'épidémie qui secoue le monde à l'heure actuelle pousse beaucoup de salariés à rester chez eux. C'est par exemple le cas dans l'industrie du jeu vidéo puisque de nombreux studios ont décidé de faire travailler leurs équipes à distance. Cependant, une telle pratique engendre forcément des changements de planning et l'équipe derrièrel'a appris à ses dépens.Ainsi, Bethesda vient d'annoncer via un communiqué que l'extensionne sortira pas le 7 avril, mais plutôt le 14 avril prochain. Comme beaucoup d'entreprises, l'éditeur a précisé vouloir assurer une sécurité maximale à ses équipes et c'est pourquoi les développeurs travaillent depuis leur domicile. Des retards de production ont donc touché la mise à jour demais il ne faudra patienter qu'une petite semaine supplémentaire.Rappelons quesera téléchargeable gratuitement par tous les joueurs qui possèdent une copie de. Cette extension ajoutera de nouvelles quêtes, un système d'alliances, des ennemis inédits et (enfin!) des PNJ. Notons au passage que la sortie de sur Steam a également été décalée au 14 avril 2020.