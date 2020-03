Fallout 76 : d'après Bethesda, les joueurs ne sont pas intéressés par le PvP

© Bethesda Softworks

Les joueurs préfèrent la coopération à la compétition

Source : US Gamer

Depuis son lancement fin 2018,a multiplié les polémiques et les bugs qui dégradaient l'expérience de jeu. En avril, Bethesda Game Studios lancera l'extension gratuitepour tenter de se racheter de ses erreurs passées. Ce DLC apportera des quêtes inédites jouables en solo, des PNJ, un système de réputation et bien plus encore. Bref, des éléments attendus par les fans de la saga.Lors d'un entretien accordé au site US Gamer, Pete Hines, Vice-président du marketing et de la communication chez Bethesda, a avoué que les équipes en charge du développement n'avaient pas vraiment compris les attentes des joueurs. Aussi, Bethesda semble surpris du peu d'intérêt accordé par les joueurs à l'égard de la dimension PvP de».Pete Hines a également réaffirmé que Bethesda Game Studios travaille sur du contenu inédit pour les mois (et années ?) à venir. Les équipes auront sans doute à cœur de proposer plus d'éléments solo afin de répondre aux attentes de la communauté.