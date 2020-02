Fallout 76 présente son extension Wastelanders et annonce son arrivée sur Steam

Un DLC gratuit pour tous !

Nommé, ce DLC repeuplera la Virginie-Occidentale avec des PNJ et des quêtes totalement inédites. De nouveaux ennemis, lieux et armes apparaîtront aussi sur la carte. Deux factions s'affronteront et le joueur devra forger des alliances pour découvrir les secrets qui se cachent à travers la map.Histoire de faire amende honorable, Bethesda Softworks a décidé d'offrir ce nouveau contenu à tous les possesseurs de. Les joueurs pourront tout de même débourser quelques euros s'ils souhaitent s'emparer d'un ou plusieurs lots exclusifs. Ils renferment des cosmétiques, des drapeaux et autres sacs à butin.L'extensionsortira le 7 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Enfin, dernière bonne nouvelle pour la route,débarquera sur Steam en même temps que ce DLC. Hélas, vous ne pourrez pas transférer vos atomes ainsi que l'abonnementdepuis la version Bethesda.net vers Steam.