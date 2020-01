Fallout 76 : un mois après, les joueurs victimes du piratage récupèrent leurs objets

© Bethesda Softworks

Une réaction tardive mais convaincante de Bethesda

Source : Arstechnica

Il y a tout juste un mois,défrayait encore une fois la chronique suite au piratage de sa version PC . En effet, un joueur s'était filmé en train de subtiliser vêtements et équipements directement sur les avatars des autres utilisateurs. Si un patch a rapidement été déployé afin de supprimer ce glitch, les victimes n'avaient pas pour autant récupéré leur inventaire volé.Bonne nouvelle, les développeurs ont trouvé une solution. Via un mail envoyé aux victimes, Bethesda met à leur disposition un clone de leur personnage avec l'inventaire tel qu'il était au 20 décembre 2019, soit avant le hack. Les joueurs concernés ont également reçu 8250 atomes supplémentaires (la monnaie du jeu), soit 60€, pour le désagrément.Autre bon point, l'éditeur a également mis en place des serveurs privés pour permettre aux utilisateurs de transférer l'inventaire du clone vers leur avatar actuel. Enfin, une sorte de SAV est en place pour venir en aide aux personnes qui ne parviendraient pas à effectuer ces manipulations.Il faut bien l'admettre, Bethesda s'est bien rattrapé sur ce coup. Maintenant, espérons que ces hacks ne se reproduiront plus.