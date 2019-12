Fallout 76 : des hackers vident l'inventaire des joueurs

© Bethesda Softworks

Des parties ruinées !

Source : Engadget

aura finalement bien du mal à remonter la pente après son lancement catastrophique en termes de popularité. Alors que le titre commençait à se faire timidement accepter, Bethesda a eu la mauvaise idée de lancer un abonnement payant (et bugué ) nommé Fallout 1st En plus de son tarif excessif, ce servicea massivement fracturé la communauté, donnant même lieu à une véritable guerre in-game entre abonnés et non abonnés.Pour ne rien arranger à la situation, des hackers ont décidé de venir pourrir la progression de certains joueurs. Ainsi, des utilisateurs qui jouaient sur les serveurs publics deont eu la mauvaise surprise de voir leur inventaire se vider intégralement. Toutes armes, armures et autres objets sont concernés. Pire encore, il est même impossible de récupérer l'équipement perdu.En effet, Bethesda Game Studios est tout bonnement incapable de restaurer n'importe quel contenu supprimé d'un inventaire à l'heure actuelle. Une fois qu'un objet a disparu, il est perdu pour toujours. Les développeurs travaillent actuellement pour chercher une solution à ce hacking qui risque de tuer le jeu...