Un Nintendo Direct Mini dévoile quelques jeux inédits qui sortiront bientôt sur Switch

Parmi les autres jeux de ce Nintendo Direct Mini, nous avons pu apercevoir le free-to-play World of Tanks Blitz qui est disponible dès maintenant sur l'eShop. Ubisoft a également fait une apparition avec Just Dance 2021 qui arrivera le 12 novembre sur tous les supports. Ajoutez à cela un DLC de Minecraft Dungeons sur le thème de l'hiver et une Deluxe Edition pour le jeu de combat Jump Force qui débarquera le 28 août.