Nintendo enterre définitivement sa console 3DS

Lancée en Europe en mars 2011, la Nintendo 3DS a connu un succès assez phénoménal, avec plus de 75 millions de ventes, toutes versions confondues.

En effet, au fil des années, Nintendo a peaufiné et modifié son concept, en lançant différentes alternatives, de la Nintendo 3DS XL à la Nintendo 2DS, en passant par la gamme NEW Nintendo 3DS et la plus récente NEW Nintendo 2DS XL (sortie à l'été 2017) - qui faisait d'ailleurs totalement l'impasse sur la 3D.