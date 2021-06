Everwild, le prochain jeu de Rare (Sea of Thieves), totalement rebooté et ne sortirait pas avant 2024

Il faut remonter au mois de juillet 2020 pour avoir des nouvelles d'Everwild via un teaser. Très mystérieux, le titre des créateurs de Sea of Thieves semblait mettre la nature à l'honneur avec ses forêts verdoyantes et sa faune majestueuse. Ainsi, nous attendions avec impatience des nouvelles de cette exclusivité Xbox mais malheureusement, la date de sortie est encore bien lointaine.