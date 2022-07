La Switch OLED Splatoon est incroyable !

Côté joy-con, cette édition proposera un dégradé de bleu et de violet pour le contrôleur gauche ainsi qu’un dégradé de vert et de jaune pour le contrôleur droit. Chaque joy-con sera parsemé de calamars et de motifs en tout genre. En parlant de motifs, le dock à brancher sur votre téléviseur en est, quant à lui, entièrement recouvert, bien qu’une tache de peinture ait accidentellement échappé à nos amis inklings, donnant un charme tout particulier à ce graffiti blanc.