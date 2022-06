L'application Nintendo Switch Online ne prendra plus en charge les anciens iPhone et iPad

L’information du jour ne concerne que les appareils de la marque à la pomme. Comme nous en informe le site 9to5Mac, Nintendo vient d’annoncer, via son compte Twitter japonais, que l’application ne prendra bientôt plus en charge les anciens iPhone et iPad. En effet, d’ici quelques mois, l’appli Nintendo Switch Online va rehausser ses exigences et ne sera donc plus supportée par les versions antérieures à iOS 14. Jusqu'à présent, elle fonctionnait encore avec iOS 12.