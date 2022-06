iOS 16 : Apple subit déjà les foudres des utilisateurs pour ne pas supporter l'iPhone 7

En effet, s'il était attendu que le nouvel iOS 16 délaisse la génération iPhone 6S, nombreux ont été les utilisateurs à s'apercevoir que leur iPhone 7 / iPhone 7 Plus ne sera pas compatible avec la mise à jour à venir, et devra donc s'en tenir à iOS 15. Une décision difficile à comprendre pour certains, l'iPhone 7 étant animé par une puce A10 Fusion, comme certaines générations d'iPad… pourtant bien prises en charge par iPad OS 16. À titre de rappel, la génération iPhone 7 fut lancée à la rentrée 2016, soit il y a bientôt six ans déjà.