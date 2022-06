Avec iOS 16, FaceID pourra fonctionner lorsque votre iPhone est en mode Paysage

Une fonctionnalité déjà disponible sur iPad (et sur divers smartphones Android), et qui arrivera donc bientôt sur iPhone. Lorsque la fonctionnalité sera disponible, vous n'aurez donc plus besoin de vous assurer que votre téléphone est en position portrait pour utiliser Face ID, ce qui peut parfois s'avérer un peu gênant si vous utilisez régulièrement l'iPhone en mode Paysage, pour jouer par exemple ou pour regarder des vidéos sur YouTube (ou ailleurs).