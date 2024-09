Depuis peu, les utilisateurs de Netflix sur iOS 16 et iPadOS 16 ont commencé à être notifié d'un changement important à venir dans l'application. En effet, les propriétaires d'iPhone X, d'iPhone 8, d'iPhone 8 Plus, d'iPad de cinquième génération et d'iPad Pro de première génération ne pourront bientôt plus bénéficier des futures mises à jour de l'application. Par conséquent, ces derniers ne recevront pas les futurs correctifs et ne pourront pas non plus profiter des fonctionnalités qui seront intégrées à l'avenir.

« Nous avons mis à jour l'application Netflix ! Pour utiliser la dernière version, installez iOS 17 ou une version ultérieure », a indiqué le géant du streaming aux utilisateurs recourants à l'application sur les appareils précédemment cités.