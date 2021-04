Nintendo Indie World : le résumé des annonces

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge

Tribute Games nous donne rendez-vous cette année pour un Beat Them All à l'ancienne, qui rappellera aux plus anciens un certain jeu d'arcade dans les années 90.

Édité par DotEmu (Streets of Rage 4), le jeu nous a offert une nouvelle séquence de gameplay, et la promesse d'une sortie sur Switch dans le courant de l'année.