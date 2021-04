Nintendo Indie World : un live stream de 20 minutes prévu à 18 heures

La dernière édition du Nintendo Indie World s'était tenue en décembre 2020 et avait été le théâtre d'annonces comme Among Us et Super Meat Boy Forever, désormais bien disponibles sur Switch. D'autres jeux annoncés lors de l'événement sont quant à eux encore attendus sur la console hybride de Nintendo, comme Spelunky 1 et 2.

Ce soir à 18 heures, Nintendo remet donc le couvert pour une édition printanière de l'Indie World. Les paris sont totalement ouverts quant aux jeux qui y seront présentés. Silksong fera-t-il une apparition en filigrane ?

N'hésitez pas à nous faire part de vos attentes s'il y a lieu pour ce live stream, dont nous dresserons un récapitulatif détaillé à l'issue des 20 minutes prévues. À ce soir *claquement de doigts* !