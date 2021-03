Animal Crossing: New Horizons devient le plus gros best-seller de Nintendo en Europe

« Nous sommes très reconnaissants de l’accueil réservé par les joueurs européens à Animal Crossing: New Horizons », écrit le président de Nintendo of Europe Stephan Bole dans un communiqué. « Animal Crossing a toujours été très populaire en Europe, et sa croissance ininterrompue est due à l’amour de nos fans pour cette série de jeux unique ».

Un succès fulgurant qui rappelle évidemment celui de Mario Kart 8 Deluxe, qui devance encore la simulation de vie de Nintendo dans les classements avec 33,41 millions de copies. Le jeu de courses est néanmoins sorti en 2017 — et il s’agit d’un remake de jeu Wii U. Si l’on ne regarde que le décollage, Animal Crossing: New Horizons apparaît comme le plus gros carton de Nintendo depuis le lancement de la Switch il y a quatre ans.

D’après le célèbre analyste de l’industrie du jeu vidéo Daniel Ahmad, 39 % des possesseurs de Nintendo Switch ont acheté Animal Crossing: New Horizons. Un jeu, on le sait, qui a quelque part profité des mesures sanitaires qui ont poussé la quasi-totalité de la planète à l’isolement, mais qui n’a certainement pas volé les louanges qu’on lui porte.