Fortnite lance officiellement "Primal", sa sixième saison

Confirmant les rumeurs, et parce que « Primal » souhaite mettre l’accent sur la survie et le craft, on y découvre notamment le personnage de Lara Croft. Par ailleurs, pour réitérer l’engouement suscité par la présence des licences Disney lors de la précédente saison, Epic Games nous permet de retrouver Raven de Teen Titans et, surtout, le joueur de football brésilien Neymar. Une annonce surprise qui devrait ravir les fans du Paris Saint Germain.