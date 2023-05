Vous voulez voir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en 8K 60 FPS ? Ce n'est pas sur Switch !

En dépit des efforts de Nintendo pour empêcher les émulateurs Switch de tourner en rond, le très attendu nouveau jeu Zelda baptisé Tears of the Kingdom n'a même pas eu le temps de sortir, qu'il était déjà l'objet de fuites. Plus d'une semaine avant son lancement, le titre était en effet déjà (plus ou moins) jouable sur des émulateurs tels que Ryujinx et Yuzu.

Depuis, les choses se sont nettement améliorées, notamment sur une nouvelle version de Yuzu en accès anticipé. Grâce au patch Day One du jeu ainsi qu'un mod permettant de le faire tourner à 60 FPS, un utilisateur répondant au pseudonyme xyz2theb a pu se balader dans Hyrule en 8K à 60 images par seconde grâce à l'émulateur en question.