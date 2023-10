La Nintendo 64 de retour en 2024... et en 4K !

À l'heure actuelle, Analogue n'a pas dévoilé sa future machine, si ce n'est via un subtil aperçu ne laissant pas deviner grand-chose du design de la machine. On sait toutefois que celle-ci disposera d'un slot pour accueillir les cartouches et qu'elle sera livrée avec une manette dédiée, élaborée avec 8BitDo.