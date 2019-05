Atari : voici le joystick et la manette de la console néo-rétro Atari VCS

Un joystick et une manette pour l'Atari VCS

Il y a quelques semaines maintenant,officialisait le design définitif de sa future console néo-rétro, qui sera disponible en toute fin d'année 2019. Aujourd'hui, le groupe a tenu à présenter les manettes de jeu qui accompagneront sa machine.Ainsi, Atari oblige, il sera possible de mettre la main sur un« à l'ancienne » au prix de 49 dollars. Il dispose toutefois d'un module Bluetooth et d'une connectique USB. On y retrouve un moteur de vibration, ainsi qu'un, en plus du bouton « Fire », placé dans le coin du joystick.Parallèlement, on pourra également jouer à son Atari VCS avec(59 dollars), qui se veut être un mélange de ce qui se fait actuellement sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. La manette sera compatible Bluetooth et rechargeable via USB, et troquera la croix directionnelle contre un style un peu différent (et pas très pratique...).Un bundleest disponible sur Indiegogo et permet d'acquérir la console Atari VCS accompagnée des deux manettes de jeu. Il faudra toutefois accepter de débourser la coquette somme depour en faire l'acquisition.