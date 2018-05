Crowdfunding : la Atari VCS sera commercialisée à partir de juin 2019

Console de salon ou PC complet ?

Modifié le 31/05/2018 à 08h51

Le rétro est, du moins dans l'esprit des constructeurs de consoles qui multiplient les rééditions modernisées de leurs plus gros succès des années 70 à 90. Une bonne occasion d'attirer les joueurs nostalgiques de l'âge d'or du jeu vidéo mais aussi faire découvrir cet univers aux joueurs plus jeunes qui seraient las des Call of Duty et autres PUBG.Le constructeur Atari revient ainsi sur le devant de la scène en rééditant sa console phare, la Atari VCS. L'entreprise a lancé une campagne de financement participatif pour jauger le potentiel de la console, et le succès est total : sur un objectif de 100 000$, la campagne Indiegogo a récolté presque 2 millions de dollars à l'heure où nous écrivons cet article !Il faut dire que ce projet n'attire pas que les gamers, puisque la console ne propose pas que des jeux. Certes, la machine fournit une flopée de titres à succès des années 80 préchargés dans la mémoire interne ; mais elle veut vraisemblablement aller plus loin.Ainsi, Atari a choisi comme système d'exploitation une version modifiée d'Ubuntu, la distribution GNU/Linux la plus célèbre au monde. Les concepteurs de la VCS incitent d'ailleurs fortement les développeurs et bidouilleurs de tout poil à développer leurs propres jeux et logiciels pour la nouvelle console.Et comme il faut bien plaire à tout le monde, lasupportera des services comme Netflix ou le contrôle vocal, se transformant ainsi en media center pour toute la famille. La connectique est bien entendu adaptée aux TV modernes avec un port HDMI, des prises USB, un port micro-SD et même une prise Ethernet RJ45.Il faudra cependant attendre mi-2019 avant de pouvoir jouer avec cette console. D'ici là, vous pouvez la précommander sur Indiegogo pour la somme de 199$ en version Onyx. Si vous voulez le modèle avec une façade en bois et son joystick, il faudra monter à 299$.