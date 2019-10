La future Atari VCS compatible avec de très nombreux jeux rétro... via un abonnement

Des jeux à la demande sur l'Atari VCS

Premières livraisons prévues pour 2020

Source : Engadget

De cette manière, en plus de la centaine de titres embarqués par la console, le joueur aura accès au catalogue Antstream... à condition de payer.Celles et ceux qui opteront pour la console Atari VCS auront ainsi la possibilité de souscrire à un abonnement Antstream Arcade, proposé au tarif de 10 dollars/mois. Dès lors, le joueur aura accès à des centaines de titres d'époque.Antstream Arcade propose en effet un large catalogue de jeux issus de l'arcade, mais aussi de l'Amiga, de la Spectrum, du C64... Au total, ce sont un peu plus de 300 jeux qui seront proposés aux abonnés.» annonce fièrement le constructeur.En ce qui concerne la console en elle-même, Atari se veut rassurant et promet que le développement se passe actuellement comme prévu.L'entreprise a d'ailleurs tenu à présenter la PCB de l'Atari VCS, fraîchement assemblée. Pas sûr cependant que cela suffise à convaincre celles et ceux qui n'ont toujours pas compris l'orientation de cette machine à venir...D'après le site officiel Atari VCS, les premières commandes seront expédiées «».Rappelons que les plus courageux peuvent toujours pré-commander le «», qui comprend la console Atari VCS 800, le joystick classique et le «». À condition toutefois de bien vouloir débourser 389,99 dollars...