Atari s’apprête à sortir son prochain titre sur une console âgée de... 40 ans

Sur les plateformes actuelles, Mr. Run and Jump offre un gameplay et des graphismes bien ancrés dans son époque. Son portage sur la 2600 a donc dû subir quelques... allègements. Exit les ribambelles de couleurs flamboyantes et le rythme effréné, place à l'ère des consoles 8 bits et à son esthétique pour le moins austère. Du moins, d'un point de vue actuel et notamment en comparaison avec les jeux vidéo qui sortent ce mois-ci.