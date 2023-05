Les dates de la prochaine Paris Games Week sont connues ! Que peut encore nous offrir cet événement physique ?

Ce vendredi 12 mai, le plus célèbre salon dédié aux jeux vidéo en France a communiqué les dates durant lesquelles se tiendra la PGW 2023. Rendez-vous donc à Paris Expo - Porte de Versailles à partir du 1er novembre prochain, et ce jusqu'au 5 novembre 2023. Pour cette nouvelle édition d'ores et déjà annoncée comme étant « plus grande », les organisateurs de la PGW insistent sur leur envie de proposer « un festival grandiose ». Dans l'optique d'attirer un plus grand nombre de visiteurs, le salon s'est associé à de nouveaux acteurs de la pop culture. L'idée étant d'ouvrir davantage les portes de la PGW aux secteurs connexes au jeu vidéo.