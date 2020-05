La Paris Games Week 2020 finalement annulée

C'est un véritable coup dur pour toute l'industrie du jeu vidéo en France. Les organisateurs de la Paris Games Week viennent d'officialiser l'annulation du plus grand salon français dédié au gaming...

Même si cette édition 2020 ne devait avoir lieu que du 23 au 27 octobre, le S.E.L.L (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) a décidé d'enterrer prématurément la Paris Games Week. Alors que le salon devait célébrer son dixième anniversaire cette année, nous apprenons aujourd'hui son annulation pure et simple.

En plus de fêter sa première décennie, le salon aurait également dû accueillir la PS5 et la Xbox Series X à environ un mois de leur lancement... De quoi ajouter encore plus de frustration. Rendez-vous en 2021.