La Paris Games Week 2019 enregistre un nouveau record de fréquentation

La PGW 2020 en ligne de mire

Source : NextInpact

C'est donc le S.E.L.L. (le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) qui a communiqué les chiffres autour de cette Paris Games Week 2019. Sur cinq jours, pas moins de 317 000 visiteurs se sont rendus sur le salon. L'édition 2019 fait mieux qu'en 2018 avec environ un millier de fans en plus présents pour cette grande fête du jeu vidéo.Pour célébrer sa première décennie comme il se doit, l'événement a convié 194 exposants sur environ 80 000 m². Clubic s'est également rendu sur place pour vous proposer plusieurs previews sur Cyberpunk 2077 Final Fantasy VII Remake et Predator: Hunting Grounds Les organisateurs ont également dévoilé les dates de la Paris Games Week 2020. Ce sera du 23 au 27 octobre. Les visiteurs pourront sans doute y tester pour la première fois en France la PlayStation 5 et la Xbox Scarlett