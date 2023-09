Bientôt un (véritable) musée du jeu vidéo en France ?

Dans le courant de l'été 2022, une annonce eBay interpelait de nombreux (rétro)gamers, et pour cause, puisqu'il s'agissait d'une immense collection de plus de 2 200 consoles de jeux vidéo, avec un prix de vente avoisinant le million d'euros. Pour le propriétaire, difficile de stocker l'ensemble dans 300 m2, et l'idée d'ouvrir un « musée du jeu vidéo » a été lancée par Ici Japon.