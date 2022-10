Le Cannes Gaming Festival débarque dès 2023, encore une cérémonie de récompenses pour le jeu vidéo

La première année sera un tour de chauffe, avec une simple cérémonie de remise de récompenses. Les catégories, les invités et les jurés n'ont pas encore été communiqués, mais l'organisateur annonce un « jury international et des personnalités légitimes, connues et passionnées ».

Contrairement aux Pégases du jeu vidéo, le Cannes Gaming Festival ne va pas se contenter des productions françaises et se tournera vers l'international. Par la suite, à partir de 2024, la formule évoluera, et la seule cérémonie sera remplacée par un véritable festival d'une durée de cinq jours, pensé à la fois comme un salon consacré aux professionnels et un rendez-vous pour le grand public.

L'événement sera l'occasion de rencontrer les différents acteurs de l’industrie vidéoludique, mais aussi de découvrir les dernières nouveautés technologiques et créatives. Seul l'avenir pourra nous dire si le projet sera couronné de succès, mais ses créateurs ont de l'ambition à revendre.