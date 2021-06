E3 : l'édition 2022 et celles d'après pourraient être un mélange entre un salon physique et numérique

Si l'E3 2021 prendra une forme exclusivement numérique, Stanley Pierre-Louis voit l'édition de cette année comme une expérience de test. Son association se servira des retours suite à ce format inédit pour l'iconique salon afin de rendre les prochaines éditions encore meilleures.

« Pour l'heure, nous nous concentrons sur l'E3 2021 afin de nous assurer qu'il s'agira d'une belle expérience autant pour les exposants que pour la presse et les fans. Nous espérons ainsi apprendre de cette expérience afin de mieux façonner les éditions futures » a t-il ainsi expliqué.

L'autre facteur motivant Stanley Pierre-Louis à envisager de futures éditions hybrides est l'essor considérable de l'industrie du jeu vidéo , particulièrement en raison de la pandémie de coronavirus. Dans son format physique, l'E3 accordait surtout un accès privilégié à la presse et aux fans déterminés à se rendre à Los Angeles pour profiter du spectacle.

L'audience s'intéressant à l'industrie du jeu vidéo est en effet plus massive que jamais, et un mélange entre un salon physique et un salon numérique pourrait ainsi atteindre plus efficacement un maximum de personnes. Mais Stanley Pierre-Louis insiste sur l'importance de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, car c'est de l'édition 2021 que dépendra finalement le sort des éditions futures.