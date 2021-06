E3 2021 : Capcom confirme sa conférence et y présentera quatre jeux déjà annoncés

Cette nouvelle édition du célèbre salon consacré aux jeux vidéo nous occupera tous les jours dès le 12 juin avec Ubisoft et Gearbox Software. Mais les annonces débuteront encore plus tôt avec le lancement du Summer Game Fest à partir du 10 juin prochain. Bref, nous n'allons pas nous ennuyer et une présentation supplémentaire vient d'être ajoutée au planning de l'événement.